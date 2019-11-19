Адвокат подтвердил, что доцент-расчленитель пытался покончить с собой

Случилось это "в перерыве между следственными действиями". Угрозы для других людей не было.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей 24-летней возлюбленной, действительно пытался совершить суицид. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

— Действительно, событие имело место быть. Оно было не на следственных действиях, а в перерыве между следственными действиями... Угрозы для третьих лиц его действия не представляли, они были направлены исключительно на самого себя, — уточнил защитник.

По версии следствия, Соколов в ночь на 8 ноября во время ссоры застрелил 24-летнюю возлюбленную. За день он распилил тело Анастасии Ещенко, а под утро 9 ноября отправился избавляться от частей тела. Некоторые останки убитой позже нашли в квартире Соколова, другие — в 3,5 км от Фонтанного моста через Мойку, а руки — в его рюкзаке. В ходе допроса доцент признал свою вину и был арестован на два месяца. Во время суда у историка случилась истерика.

Ранее адвокат Соколова заявил, что его подзащитный может потерять рассудок.