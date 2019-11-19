Друг Мары Багдасарян заявил в полицию об угоне дорогой иномарки

Сам Денис Кавтарашвили является фигурантом уголовного дела и ждёт решения по нему в СИЗО.

Друг "гонщицы" Мары Багдасарян Денис Кавтарашвили обратился в полицию, заявив, что из тюнинг-салона на Рублёвке кто-то угнал его автомобиль BMW M4 coupe.

Молодой человек стал известен после очередной скандальной истории с Марой. В 2017 году она праздновала своё возвращение из изолятора, где провела 15 суток, с друзьями в White Cafe на Новом Арбате. Поделившись впечатлениями, она поспешила вернуться к своему привычному хобби — ночным "покатушкам". И уже около полуночи небезызвестный Mercedes-Benz х049хх устроил гонки с проездом на красный свет светофора. В момент, когда полицейские заблокировали иномарку нарушителей и подошли к ней, за рулём находился Денис Кавтарашвили, Мара сидела на пассажирском сидении своего "мерседеса".

За год до этого Денис также стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Уличного гонщика и его друга обвинили в изнасиловании.

— Молодой человек сделал заявление в полицию, находясь в СИЗО. Сейчас этот заявитель сам является фигурантом уголовного дела и ждёт суда, — передаёт КП сообщение источника в правоохранительных органах.

После проверки полицейские выяснили, что автомобиль из салона забрала девушка молодого человека. Автомобиль зарегистрирован в Татарстане. Проверку по этому делу прекратили.