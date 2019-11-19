Твердила: "Это кажется". Лайф узнал, как нашли пропавшую в Москве журналистку

Девушку обнаружил волонтёр при храме, куда журналистка отправилась перед своим исчезновением.

Пропавшая в Москве редактор агентства "Интерфакс" Маргарита Игнатова найдена живой. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, она была обнаружена на территории храма Иконы Божией Матери "Знамение" в Ховрино. Её случайно заметили в щели постройки.

Как уточнил источник, волонтёр заметил торчащие из щели здания ноги. По предварительным данным, журналистка провела там два дня. Когда девушку достали, она безостановочно повторяла: "Мне это кажется, кажется, кажется".

Журналистку доставили в медицинское учреждение.

Как сообщал Лайф, редактор агентства "Интерфакс" Маргарита Игнатова ушла из дома утром 17 ноября в церковь без телефона и документов. Мать Маргариты рассказала полиции, что дочери перед исчезновением приснился страшный сон, из-за которого журналистка и решила помолиться.