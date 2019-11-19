В Татарстане завели уголовное дело против матери, пустившей малыша за руль

Женщина уже давно скандально известна. Она совершает показательные выходки и уверена, что ей за это ничего не будет.

В Татарстане против Агины Алтынбаевой, которая дала порулить шестилетнему сыну на скорости 130 километров в час, возбудили уголовное дело по статьяме 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщили Лайфу в СУ СК РФ по республике.

В ближайшее время женщину допросят в качестве подозреваемой. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

А пока женщину только оштрафовали. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Татарстану, она должна выплатить 35 тысяч рублей по нескольким административным статьям, связанным с нарушением правил дорожного движения.

Напомним, ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, как едет на машине со скоростью 130 км/ч, а руль держит совсем маленький мальчик. При этом мама несовершеннолетнего водителя заявила, что "не нуждается в убогих комментариях" и "живёт как хочет".

А ранее Алтынбаева публиковала ролик, как одной рукой держится за баранку автомобиля, а второй убаюкивает карапуза. При этом во время вождения женщина периодически отвлекалась от дороги и целовала малыша.