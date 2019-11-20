Лайфу стали известны подробности захвата жены в заложники следователем в Ростове

В СКР отметили, что до сих пор не могут выяснить мотивы мужчины, поскольку он отказывается с кем-либо разговаривать.

Ростовский следователь Сергей Ткачёв, который сегодня взял в заложники свою жену, находится в невменяемом состоянии. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчину доставили в местное отделение Следственного комитета. К настоящему моменту правоохранители не допрашивали ростовчанина, поскольку он ни с кем не разговаривает и находится в невменяемом состоянии. Объяснить, почему он запер своих родственников в квартире и не выпускал их до приезда стражей порядка, он не может.

Что касается заложников, среди которых были жена Ткачёва Алла, его мать и глава местного отдела СК, то никто из них не пострадал.

Согласно предварительной информации, сегодня утром в следственный отдел позвонила свояченица мужчины и заявила, что он не выпускает из квартиры свою жену и мать. Чтобы разобраться в ситуации, на место происшествия выехала руководитель Кировского следственного отдела СУ СКР по Ростовской области Наталья Кушнарёва.

Однако попытки вразумить сотрудника СК выпустить женщин из квартиры успехом не увенчались. В результате инцидента в жилом помещении оказались заперты жена Ткачёва, его мать и Кушнарёва.

Ранее Лайф писал, что житель Ростова-на-Дону взял в заложники свою жену. Позднее выяснилось, что мужчина работает следователем-криминалистом. В СКР назвали инцидент бытовым конфликтом.