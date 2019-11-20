Экс-полковника Захарченко доставили в мордовскую колонию

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, который был осуждён за взяточничество, доставлен в Мордовию, где будет отбывать наказание в исправительной колонии № 5 для экс-сотрудников МВД, пишет РИА "Новости".

— Захарченко уже на территории Мордовии. Его отправят в пятую колонию для бывших сотрудников МВД и прокуратуры... У ОНК к этой колонии особых претензий нет: мы ежегодно посещаем ИК-5, быт там в целом нормальный, условия неплохие — лучше, чем в других колониях, — сообщил агентству председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.

По данным сайта ГУФСИН РФ по Мордовии, исправительная колония № 5 расположена в посёлке Леплей Зубово-Полянского района.

10 июня уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил ему приговор, вычтя полгода из срока наказания.