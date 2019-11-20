Трамп заявил, что "ничего не хотел от Украины"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал перед журналистами очередные слушания в спецкомитете по разведке и заявил, что ничего не хотел от Украины.

Днём ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при ЕС Гордон Сондланд в рамках процедуры импичмента заявил, что должностные лица администрации страны хотели взаимодействовать с Незалежной по принципу "услуга за услугу". Так, Киев должен был начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына, а американская сторона обещала финансирование и военную помощь.

Трамп подчеркнул, что уже беседовал с Сондландом по этому вопросу в конце сентября, и зачитал из блокнота ответ, данный ранее.

— Я ничего не хочу. Вот чего я хочу от Украины. Вот что я сказал. Я это сказал дважды, — заявил глава Белого дома.

Как уже писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Ранее он заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над Байденом на выборах.