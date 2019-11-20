Столтенберг: НАТО должно сохранять единство позиций в отношении России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны обязательно сохранять единство позиций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.

Он подчеркнул, что необходимо осуществлять контроль над вооружениями, и отметил, что РФ якобы виновата в одностороннем выходе США из ДРСМД.

Столтенберг также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО и отметил, что альянс готов к конструктивной критике.

Седьмого ноября Макрон заявил, что НАТО в коме из-за гибели мозга, его слова прокомментировали некоторые политики. Так, Ангела Меркель назвала эту оценку слишком резкой, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве, а один из депутатов бундестага назвал альянс "лишь тенью себя".