Комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на должность посла в РФ

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Фото © Flickr / Geoff Livingston

Комитет иностранных дел сената конгресса США поддержал кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России, об этом говорится в заявлении председателя комитета Джеймса Риша.

Теперь сенат должен поддержать его назначение в полном составе.

Напомним, 3 октября посол США в России Джон Хантсман завершил свою работу. Президент США Дональд Трамп рассматривал кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на его место ещё в августе. 11 октября Белый дом подтвердил, что американский лидер собирается назначить его послом США в РФ.

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