Посол США в России Джон Хантсман завершил работу

Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и в ближайшие часы вылетит на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями отъезда дипломата.

Торжественных церемоний по случаю отъезда Хантсмана в посольстве или аэропорту не предусмотрено. В ближайшие дни в Москву прибудет преемник дипломата. Его имя пока официально не называется. В то же время, по данным американских СМИ, сменить Хантсмана на посту может заместитель госсекретаря Джон Салливан или спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.

Об отставке Хантсмана стало известно в начале августа. Дипломат намерен вернуться в США и участвовать в выборах губернатора Юты.