Эксперты назвали профессии, находящиеся под угрозой исчезновения

Ими станут специальности, не требующие творческого развития и принятия решений, такие как продавец, грузчик, таксист.

Специалисты Института развития интернета (ИРИ) рассказали, какие профессии могут вскоре исчезнуть из-за создания новых технологий, сообщает RT.

В первую очередь, по мнению экспертов, станут невостребованными те специальности, которые не предполагают творческого подхода и принятия решений, такие, например, как должности грузчика, таксиста, продавца.

— Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические, — подчеркнули в ИРИ.

В мае специалисты уже называли ряд специальностей, которые могут оказаться "за бортом" меняющегося рынка труда. Среди них — программисты уровня Junior и переводчики. Эксперты также рассказали о самых востребованных профессиях в России в будущем.