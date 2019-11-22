Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт

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Наргиз Закирова. Фото © Instagram / nargizzakirova_official

В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России.

Композиции певицы Наргиз, написанные без сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes. Об этом исполнительница рассказала в своём инстаграме.

Треки "Мама" и "Войди" попали в перечень европейских топ-чартов! Ну не ура ли, товарищи? — написала она в своём микроблоге.

Отметим, что сингл "Мама", написанный композитором Сергеем Кленских, вышел в конце сентября этого года. Это была первая композиция из нового альбома Наргиз, созданная после того, как певица расторгла контракт с Фадеевым. В свою очередь, трек "Войди" исполнительница представила публике уже в начале ноября.

Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей. Сама артистка прокомментировала конфликт, заявив, что со стороны центра идёт настоящая "травля".

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