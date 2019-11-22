Суд в Ростове арестовал следователя, взявшего в заложники беременную жену

1733

На фото — Сергей Ткачёв (справа), его жена Алла с дочерью (снизу). Фото © Соцсети

Суд Ростова-на-Дону арестовал до 19 января следователя-криминалиста Сергея Ткачёва, захватившего свою беременную жену в заложники. Об этом Лайфу сообщили в суде.

20 ноября ростовский следователь Сергей Ткачёв в неадекватном состоянии удерживал в квартире свою беременную жену. Среди заложников мужчины также оказались его мать и глава местного отдела СКР. Он не смог объяснить правоохранителям своих действий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×