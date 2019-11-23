В Москве ночью поставлен температурный антирекорд осени

По данным метеорологов, морозная и сухая погода сохранится в столичном регионе до середины следующей недели.

Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала осени. Притом это значение обновляется третью ночь подряд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы. По данным синоптиков, температура воздуха на ВДНХ к восьми часам утра упала до 11 градусов мороза.

— Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года, — сказал собеседник агентства.

Как уточнил специалист, в ночь на четверг, 21 ноября, в Москве температура воздуха опустилась до минус 8,5 градуса. На следующую ночь похолодало ещё сильнее — до минус 10,7 градуса. Однако эти показатели далеки от самой холодной ночи 23 ноября за всю историю метеонаблюдений. В 1902 году в этот день похолодало до минус 19,2 градуса.

Как сообщил Лайф, по данным синоптиков, в субботу, 23 ноября, ожидается холодная погода и без осадков. Днём до шести градусов мороза, к ночи похолодает до минус восьми.

Напомним, на следующей неделе синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, в Москву придёт мокрый снег с дождём.