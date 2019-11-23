Анонсирован выход ранее неизданных песен Юлии Началовой

По словам пиар-директора артистки, одна из песен, которую удалось записать до смерти певицы, — это дуэт Началовой с народным артистом.

В ближайшее время состоится выпуск ранее неизданных песен покойной певицы Юлии Началовой. Об этом сообщила бывший пиар-директор популярной артистки Анна Исаева. Она уточнила, что речь идёт о композиции под названием "Останься". Запись песни нашли на звукозаписывающей студии уже после смерти Юлии Началовой.

— Также будет выпущен ещё один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора! И это будет дуэт с народным артистом. Он уже запущен в работу, скоро релиз! Ждите! — написала представительница певицы в "Инстаграме".

Также Анна Исаева сообщила, что тётя и отец певицы закончили совместное написание книги о Юлии. По её словам, уже имеется договор с крупным издательством на выпуск мемуаров.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Лайф публиковал ранее неизвестное видео с певицей. Кадры были сделаны на дне рождения дочери Началовой — Веруши, как её называла сама Юлия.