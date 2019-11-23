"Яжемать" из Татарстана придумала, зачем сажала детей за руль

Согласно новой версии, она хотела обратить внимание властей на необходимость повысить штрафы за небезопасное вождение.

Многодетная мать Агина Алтынбаева из Набережных Челнов, известная своими выходками с детьми за рулём, заявила, что пыталась объяснить, зачем это делает. Она дала интервью НТВ.

— Я тихонько ехала, пристёгнута была. Это материнское чутьё. Он был маленький, его невозможно было положить. Его тошнило, он срыгивал, и он мог захлебнуться, — прокомментировала Агина первый случай, когда она позировала за рулём машины с грудным ребёнком на руках.

На вопрос о том, зачем она посадила шестилетнего сына за руль на скорости 130 км/ч и также сняла это на видео, женщина ответила, что хотела привлечь внимание властей к маленьким штрафам.

— Я хотела привлечь внимание властей к тому, что за это маленькие штрафы. Дети за рулём. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издаёт законы, — заявила Алтынбаева.

Психолог Алиса Метелина в беседе с журналистами предположила, что у многодетной матери из Татарстана психическое расстройство. По её мнению, женщина не в состоянии адекватно оценивать окружающую обстановку.

Ранее Лайф писал, что на Агину Алтынбаеву завели уголовное дело по двум статьям. Ход расследования взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ.