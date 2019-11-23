"Яжемать" из Татарстана придумала, зачем сажала детей за руль

Многодетная мать Агина Алтынбаева из Набережных Челнов, известная своими выходками с детьми за рулём, заявила, что пыталась объяснить, зачем это делает. Она дала интервью НТВ.
— Я тихонько ехала, пристёгнута была. Это материнское чутьё. Он был маленький, его невозможно было положить. Его тошнило, он срыгивал, и он мог захлебнуться, — прокомментировала Агина первый случай, когда она позировала за рулём машины с грудным ребёнком на руках.
На вопрос о том, зачем она посадила шестилетнего сына за руль на скорости 130 км/ч и также сняла это на видео, женщина ответила, что хотела привлечь внимание властей к маленьким штрафам.
— Я хотела привлечь внимание властей к тому, что за это маленькие штрафы. Дети за рулём. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издаёт законы, — заявила Алтынбаева.
Психолог Алиса Метелина в беседе с журналистами предположила, что у многодетной матери из Татарстана психическое расстройство. По её мнению, женщина не в состоянии адекватно оценивать окружающую обстановку.
Ранее Лайф писал, что на Агину Алтынбаеву завели уголовное дело по двум статьям. Ход расследования взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ.
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