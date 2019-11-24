Эксперт сравнил экономику Украины с тяжелобольным человеком

Экономика Украины переживает не лучшие времена, и сейчас её состояние можно сравнить с тяжелобольным человеком, у которого лечение одного недуга вызывает осложнения и другие проблемы со здоровьем. Такое мнение выразил политический эксперт Андрей Головачёв в статье изданию "Главред".

— Аналогия между экономикой и здоровьем на самом деле довольно удачна, потому что методы, применяемые для решения проблем и там, и там, довольно схожи. Ситуация у нас настолько запущена, что любое, даже внешне правильное решение всегда будет иметь побочный отрицательный эффект, — уверен автор.

В пример он приводит ситуацию с уезжающими работать за границу "заробитчанами", которых с годами не становится меньше. Чтобы остановить отток кадров, правительство ежегодно повышает минимальную оплату труда. Однако внутри страны это лишь ухудшает ситуацию, ведь производительность труда растёт медленнее новых индексов и предприниматели из-за этого теряют прибыль.

В итоге им приходится выбирать — либо закрывать бизнес из-за выросших финансовых обременений и, как следствие, его низкой рентабельности, либо сокращать штат, повышая загрузку на оставшихся работников. Что в любом случае, по словам Головачёва, приводит к росту безработицы "как реакции на волевое повышение минимальной оплаты труда".

— Круг замкнулся! На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим — другое калечим. Пенсионный фонд практически уже уничтожен, — отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание на то, что какой-то "осознанной экономической политики" на Украине нет, а все шаги государства в этой сфере представляют собой несвязный набор действий, в котором Нацбанк проводит "забубенную абстрактную политику", правительство действует само, МВФ "спускает какую-то программу", олигархи лоббируют свои монополии, а Минфин "тупо наращивает долг" без отсутствия прочих перспектив, офис президента при этом раздаёт "космические указания".

В конце статьи Головачёв отмечает, что, несмотря на очевидность несовершенства экономической политики, исправить эту ситуацию не сможет ни одна политическая сила в стране.

— Все полные импотенты, и никакие выборы, никакие смены власти пока не в состоянии изменить, — заключает автор.

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