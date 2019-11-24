Одноклассник рассказал Лайфу об умершем пилоте: Жаловаться не в его характере

По его словам, Дамир Ахметов ещё со старших классов мечтал стать пилотом и добился этого.

Одноклассник пилота "Аэрофлота", умершего сегодня в аэропорту Ростова-на-Дону из-за проблем с сердцем, рассказал Лайфу о том, каким Дамир Ахметов был при жизни. Он охарактеризовал его как весёлого, порядочного и целеустремлённого человека.

По его словам, в школе Дамир Ахметов занимался спортом и никогда не жаловался на здоровье. Лётчиком он собирался стать ещё в старших классах и успешно осуществил свою мечту.

— Он спортом занимался с детства: гандболом и лёгкой атлетикой. Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо, износил его с таким режимом работы. Жаловаться на здоровье и ходить по врачам было не в его характере, — рассказывает одноклассник.

Ранее в "Аэрофлоте" рассказали, что погибший пилот прошёл все медицинские проверки и был абсолютно здоров.