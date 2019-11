Певица из Польши выиграла "Детское Евровидение — 2019"

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой получил 72 балла и занял 13-е место.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор, она получила 278 баллов за композицию Superhero.

Таким образом, Польша впервые в истории "Детского Евровидения" заняла первое место на конкурсе два раза подряд — в прошлом году победа досталась певице Роксане Венгель, исполнившей композицию Anyone I Want To Be.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой получил 72 балла и занял 13-е место с песней A time for us. Второе место заняла певица из Испании Мелани Гарсия, а третье — Мэтью Хинзен из Нидерландов.

Всего в конкурсе, состоявшемся в воскресенье в польском городе Гливице, приняли участие представители 19 стран. Все желающие могли отдать свой голос за понравившегося исполнителя на специальном сайте.

Ранее Денберел Ооржак попал в Польше в больницу, куда его доставили прямо с репетиции.