Соловьёв нашёл сходства между грузовиком Cybertruck и броневиком ФСБ

Однако мнения пользователей Сети разделились, многие отметили преимущества российской машины.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв нашёл сходство между представленным прототипом электропикапа Cybertruck корпорации Tesla и бронеавтомобилем "Фалькатус", который использует Центр спецназначения ФСБ России.

В "Твиттере" Соловьёв опубликовал фотографии обоих автомобилей, отметив общие черты в их дизайне.

Tesla Cyber Truck 2019 vs Фалькатус ЦСН ФСБ 2016. Совпадение? pic.twitter.com/UnB4uB87JH — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 24, 2019

— Tesla Cybertruck (2019) vs "Фалькатус" ЦСН ФСБ (2016). Совпадение? — задался вопросом журналист.

Мнения пользователей соцсети разделились, многие также отметили преимущества российской машины.

— Только у нашего стекло держит автоматный обстрел с 30 метров, — заметил @luchinaleks.

— Этот Илон Маск тот ещё прохиндей, — посмеялся @aarakelyaan.

Некоторые, наоборот, не заметили сильных сходств.

— Сходство есть, но пока что судить рано — это ещё только концепт, могут что-то поменять, — выразил мнение Кирилл Мехнович.

— Неуместное сравнение машины для ФСБ и машины для простых смертных (относительно простых), — отметил @JackVillian.

Напомним, недавно американская компания Tesla представила новый автомобиль — пикап Cybertruck с дизайном в стиле компьютерных игр. Основатель компании Илон Маск заверил, что автомобиль сделан из того же сплава металла, из которого делают космические ракеты. Кроме того, он может разгоняться до 100 километров в час за три секунды. По последним данным, компания получила уже более 150 тысяч заказов на новый грузовик.