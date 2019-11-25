Полиция проверит информацию об изнасиловании девушки-следователя из Сочи

По информации Лайфа, за три недели до самоубийства Мария К. была госпитализирована с кровотечением.

Полиция проверит информацию в соцсетях о том, что причиной самоубийства девушки-следователя Марии К. стало изнасилование коллегой, сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники главка были направлены в Краснодарский край для помощи в проведении служебной проверки.

— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 23-летнюю сотрудницу Хостинского отдела УВД Марию К. нашли мёртвой в собственном кабинете в городе Сочи.

В Сети сестра погибшей рассказала, что Мария якобы стала жертвой изнасилования со стороны своего коллеги. За три недели до гибели девушка была госпитализирована с кровотечением после вечеринки с коллегами. Однако, по словам родственницы, она не стала писать заявления, а попросила руководство перевести её на службу в другой город.