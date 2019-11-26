Священник из ЕАО заключён под стражу по подозрению в растлении детей

По данным региональных СМИ, доказательства вины мужчины зафиксированы сразу несколькими силовыми структурами.

Настоятель храма в селе Амурзет Еврейской автономной области иеромонах Спиридон арестован на два месяца по подозрению в растлении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба Биробиджанской епархии.

— Ленинский районный суд ЕАО определил меру пресечения подозреваемому в растлении малолетних Абрамову Ю.Н. в виде заключения под стражу сроком на два месяца на период проведения предварительного расследования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением следственных мероприятий решением руководства епархии священнослужитель был освобождён от всех церковных послушаний и запрещён в служении.

По данным региональных СМИ, доказывающие вину иеромонаха факты были задокументированы несколькими силовыми структурами. Пользователи в соцсетях же рассказывали жуткие подробности прошедших у него обысков.

Ранее Лайф сообщал, что обвинённого в педофилии священника из Оренбурга лишили опекунства над детьми.