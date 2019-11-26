Минобороны сообщает о подготовке провокаций "Белыми касками" в Сирии

По данным ведомства, в будущем записанные на видео "доказательства" будут распространены в соцсетях для обвинения властей Сирии и ВКС России.

Боевики запрещённой в России террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-нусра"*) при поддержке организации "Белые каски" намерены организовать провокации на территории Идлибской зоны деэскалации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, сразу по нескольким каналам поступила информация, что в начале ноября в населённом пункте Сармада, что расположен в 30 километрах на северо-восток от Идлиба, были замечены неизвестные люди в сопровождении вооружённых боевиков, а также три грузовых автомобиля.

В их кузовах находились различные ёмкости с химикатами, в одной из машин были видны фрагменты артиллерийских боеприпасов с маркировкой России и СССР, а также профессиональное видеооборудование.

Боевики проводят отбор местных жителей для съёмок фейковых видеороликов об ужасных последствиях применения отравляющих веществ для дальнейшего распространения в социальных сетях, чтобы использовать в качестве доказательства преступлений сирийского правительства и действий ВКС России против гражданского населения.

Ранее Лайф сообщал, что WikiLeaks обнародовала письмо сотрудника Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который указывал на подделку собранных им и его коллегами данных о якобы имевшей место химатаке в городе Дума в 2018 году.

В феврале продюсер британской компании Би-би-си Риам Далати подтвердил, что снятая в апреле 2018 года химическая атака на сирийский город Дума была инсценировкой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.