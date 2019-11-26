К Посольству Украины в Москве принесли унитазы для "поддержки боевой мощи"

Возле здания Посольства Украины в РФ 25 ноября задержали двоих мужчин, устроивших несогласованный пикет с унитазами. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Оперативники задержали 39-летнего уроженца Молдавии, проживающего в Подмосковье, и 48-летнего москвича, у которых при себе было два унитаза с надписями в поддержку Украины. Мужчин доставили в отдел полиции, — рассказал собеседник агентства.

По его данным, на обоих составили административные протоколы о нарушении участниками публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Как уточняет телеканал "112 Украина", в Незалежной у здания Посольства РФ также провели подобную акцию протеста против якобы имевшей место кражи навигационного оборудования, средств связи и унитазов с задержанных в Керченском проливе кораблей. Активисты, назвавшие митинг первым украинским гумконвоем для России, принесли с собой туалетную бумагу, унитазы и нижнее бельё. Фотографии были опубликованы в "Фейсбуке".

Напомним, 18 ноября Москва передала Киеву три задержанных в Керченском проливе корабля, а через два дня они прибыли в Очаков. После этого в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. В ответ ФСБ показала кадры состояния судов в момент их передачи, а также подписания актов приёма-передачи.