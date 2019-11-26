Турист пытался снять селфи в затопленной Венеции и сделал роковой шаг

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В Венеции турист попытался сфотографироваться на фоне потопа и случайно провалился под воду. Видео с места событий опубликовали в "Твиттере".

На кадрах видно, как мужчина идёт по затопленной улице, подходит к каналу и проваливается, добравшись до края пешеходной зоны.

Пользователи соцсети задумались о глобальном потеплении и отметили, что гаджет туриста остался цел. Нашлись и те, кто посочувствовал ему и понадеялся, что он успел сделать снимок.

Как ранее писал Лайф, в ноябре этого года Венеция переживает рекордное наводнение. Под водой оказались знаменитая площадь Сен-Марко и крипта базилики Святого Марка. Власти итальянского города обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь восстановить Венецию.

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