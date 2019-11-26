В сокровищнице в Дрездене нашли несколько экспонатов, считавшихся украденными

Несколько экспонатов, считавшихся украденными из музея "Зелёный свод" в Дрездене, были найдены. Об этом N-TV сообщил директор сокровищницы Дирк Зюндрам.

— Там больше экспонатов, чем мы думали. Хорошо, что во время кражи было темно, — отметил Зюндрам.

Он рассказал, что удалось найти польский орден Белого Орла с бриллиантами, боевую шпагу, инкрустированную драгоценными камнями, и королевское ожерелье из жемчуга.

Ограбление музея произошло ночью 25 ноября. Было украдено примерно 90 предметов. По предварительным данным полиции, злоумышленники пробрались в музей через угловое окно. Позднее появилось видео, как в помещение входит двое мужчин, один из которых пытается пробить витрину с бриллиантами топором.