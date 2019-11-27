Несколько пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане находятся на операции

Несколько пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане россиян находятся в тяжёлом состоянии, людей доставили на вертолётах в медицинские учреждения, где им проводят срочные операции, сообщило посольство РФ в Венесуэле на своей странице в Фейсбуке.

Дипмиссия держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с российским турагентством "Анекс Тур", организовавшим отдых.

По данным местного издания Listin Diario, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. Те, кто не пострадал, размещены в гостиницах, некоторые планируют покинуть страну запланированным рейсом.

— Погибших пока нет, несколько человек оперируют. Точных данных о состоянии пострадавших никто пока не дает. В больнице сказали, что десять человек отправлены домой, — сообщила Лайфу волонтёр Карина Коваль. Она отметила, что все спасательные бригады и врачи сработали оперативно и профессионально.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести.