В работе Facebook вторую ночь подряд наблюдаются сбои

В работе социальной сети "Фейсбук" произошёл очередной сбой, об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи начали отмечать неполадки в 1:53 мск, на них жалуются жители США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин, информации от россиян пока не поступало.

33% посетителей "Фейсбука" сообщили о полном отключении социальной сети, 21% не удаётся войти в свои аккаунты, у 44% не работает новостная лента.

В ночь с 25 на 26 ноября пользователи также жаловались на сбои в работе "Фейсбука". Второй день подряд не работает сервис онлайн-заказа такси Uber.