После ДТП в Доминикане рук лишилась 40-летняя россиянка, а не 12-летняя

При этом среди пострадавших есть другие туристы, у которых были ампутированы части тела после аварии.

Глава отделения Посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов опроверг информацию о двенадцатилетней девочке, которой ампутировали обе руки. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, девочка действительно получила серьёзную травму одной руки, однако конечность российской школьницы удалось спасти.

— У неё была проблема с одной рукой, её смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у неё с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают, — сказал дипломат.

При этом Евдокимов добавил, что среди других пассажиров есть раненые, у которых были ампутированы части тела. В частности, он подтвердил информацию, что обеих рук лишилась одна из российских туристок.

— К сожалению, обе руки врачи вынуждены были ампутировать женщине в возрасте 40 лет, — цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, 26 ноября в Доминиканской Республике перевернулся автобус с туристами из России. В салоне находилось 39 граждан РФ. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места инцидента. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, ехавшего в тот момент по этой же дороге. Ранее туроператор Anex Tour рассказал о состоянии пострадавших туристов.