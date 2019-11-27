США назвали НАТО "самым успешным альянсом в истории"

Организацию считают оплотом международного мира и безопасности за последние 70 лет.

В Белом доме считают НАТО самым успешным альянсом в мировой истории. При этом Вашингтон продолжает играть в нём лидирующую роль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

— США всё ещё считают, что эта платформа [НАТО] остаётся самым успешным альянсом в истории. Это оплот международного мира и безопасности за последние 70 лет, — сказал дипломат.

При этом представитель ведомства отметил, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на протяжении последних нескольких лет ясно обозначили свою поддержку Североатлантического альянса. В связи с чем Вашингтон продолжит играть ключевую, лидирующую роль в НАТО.

Напомним, 7 ноября французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс находится в коме от "смерти мозга" из-за полного отсутствия координации. Он добавил, что в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнёрами по НАТО".

С его оценкой не согласились генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель.