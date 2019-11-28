Гаджеты Приамурья вдруг перешли на летнее время и разбудили людей на час раньше

В Приамурье смартфоны почему-то внезапно перешли на "летнее" время, соответственно, установленные на них будильники сработали на час раньше и подняли местных жителей, рассказала "Амурская служба новостей".
Пост о "сошедших с ума" гаджетах разместили в группе города Свободный в "Инстаграме". Администратор поинтересовался, у всех ли произошёл сбой и сколько времени на самом деле.
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Сегодня многих ввело в недоумение неправильное время на часах телефонов. Оно почему-то сбилось на час вперёд, многие вышли на работу на час раньше. Что это было? ____________ Давно помню пришел с работы, поел, уснул. Просыпаюсь темно, время семь на часах, отец на диване телевизор смотрит. Семь!??? Надо ж на работу собираться. Не пойму только 7 утра или 7 вечера, зима темно. По телепрограмме на телек вычислил что отец смотрит и понял что вечер и на работу рано выходить).
Местные жители сразу начали комментировать пост и рассказали, что действительно встали на час раньше и смогли сориентироваться во времени только по механическим часам.
Едем с мужем на работу, светофоры не работают, ни машин, ни людей, на телефонах 7:10!!! Меня посетила мысль: "Может, апокалипсис начался, а мы и не заметили!" Приехали на час раньше
В последние несколько дней отмечаются сбои в работе ряда приложений. Так, две ночи подряд пользователи наблюдали неполадки в "Фейсбуке", дважды переставал работать "Убер", а 22 ноября "сломался" "Телеграм".
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