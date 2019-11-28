Гаджеты Приамурья вдруг перешли на летнее время и разбудили людей на час раньше

В Приамурье смартфоны почему-то внезапно перешли на "летнее" время, соответственно, установленные на них будильники сработали на час раньше и подняли местных жителей, рассказала "Амурская служба новостей".

Пост о "сошедших с ума" гаджетах разместили в группе города Свободный в "Инстаграме". Администратор поинтересовался, у всех ли произошёл сбой и сколько времени на самом деле.

Местные жители сразу начали комментировать пост и рассказали, что действительно встали на час раньше и смогли сориентироваться во времени только по механическим часам.

Едем с мужем на работу, светофоры не работают, ни машин, ни людей, на телефонах 7:10!!! Меня посетила мысль: "Может, апокалипсис начался, а мы и не заметили!" Приехали на час раньше subbotinageny90

В последние несколько дней отмечаются сбои в работе ряда приложений. Так, две ночи подряд пользователи наблюдали неполадки в "Фейсбуке", дважды переставал работать "Убер", а 22 ноября "сломался" "Телеграм".