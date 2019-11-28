Задержан ещё один фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении следствия, мужчина поднял секцию металлического ограждения и ударил ею росгвардейца.

В Москве задержан 30-летний Сергей Суровцев, который подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе массовых беспорядков на несогласованном митинге 27 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Согласно данным следствия, анализ с камер видеонаблюдения показал, что в тот день мужчина был в числе участников акции и находился на Тверской улице. Во время конфликтов митингующих со стражами порядка Суровцев поднял секцию металлического ограждения и нанёс ею удар по сотруднику Росгвардии.

— Затем (Суровцев. — Прим. Лайфа) пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок, — сообщила Петренко, добавив, что после этого мужчина скрылся среди толпы.

В связи с этим действия Суровцева были классифицированы следователями как применение насилия в отношении представителей власти. Мужчина уже был задержан и допрошен. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Известно, что следствие будет просить суд об избрании москвичу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Отметим, что число задержанных после акций 14 июля, 27 июля и 3 августа в Москве в общей сложности превысило сто человек.