Песков подтвердил, что Макрон ответил на послание Путина о неразмещении РСМД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон ответил на предложение Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

— Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России. — Прим. Лайфа) и готовность к диалогу на этот счёт, — сказал Песков.

25 сентября Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позднее в СМИ появилась информация, что президент Франции готов рассмотреть предложение Путина о неразмещении РСМД.