Собянин объяснил, почему 31 декабря останется рабочим днём в Москве

В частности, политик обосновал это тем, что москвичи часто собираются с коллегами в этот день на корпоративах.

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что 31 декабря не получится сделать выходным, поскольку обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция в этот день собираться с коллегами. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В Томске хорошая, красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он [губернатор Томской области Сергей Жвачкин] мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходной для своих работников, — сказал Собянин.

При этом он добавил, что мог бы сделать 31 декабря выходным для своих чиновников, однако в предновогодние дни у них работы больше, чем в обычные.

— Они (чиновники. — Прим. Лайфа) нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, — добавил мэр Москвы.

Кроме того, Собянин заметил, что 31 декабря москвичи часто собираются с коллегами на корпоративах.

— [Работники] стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности, — заключил он.

Напомним, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день. Для многих россиян это осложнит подготовку к любимому празднику. Навстречу жителям пошёл губернатор Томской области Сергей Жвачкин — он перенёс этот рабочий день на предшествующую субботу, 28 декабря. Всё ради женщин, по его словам.

Позднее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в разговоре с Лайфом поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём. Такого же мнения придерживаются и в Совфеде.