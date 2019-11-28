Названа причина смерти малышки, оставшейся без почки из-за увольнения врача

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Фото предоставлено Лайфу

Годовалая девочка, ожидавшая операции у врача-трансплантолога Михаила Каабака, по предварительной информации, скончалась от пневмонии, сообщили в Министерстве здравоохранения России, пишет РИА "Новости".

Напомним, после увольнения трансплантолога, проводившего уникальные операции по пересадке органов детям с небольшим весом, погиб ребёнок — годовалая девочка.

Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. В конце октября матери больных детей призывали не закрывать уникальное отделение трансплантологии, но это всё же случилось.

Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и приняла решение восстановить в должности его и его коллегу Надежду Бабенко.

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