В пресс-службе Зеленского в очередной раз перепутали Литву и Латвию

Когда украинцы отреагировали на ошибку, пост исправили и заявили, что "троллинг не удался".

Глава пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель привлекла внимание общественности, назвав Литву Латвией в своём посте в "Инстаграме". На это обратили внимание "Украинские новости".

Девушка опубликовала своё фото в платье и не то случайно, не то намеренно заявила, что наряд предназначен "для латвийской командировки", хотя сейчас украинский лидер находится в Литве.

Когда подписчики отреагировали на ошибку, она быстро исправила пост и заявила, что "троллинг не удался". Вместе с тем она поспешила заверить, что за всё время работы в должности пресс-секретаря президента не перепутала ни одного географического названия.

Напомним, это уже не первый казус в работе сотрудников пресс-службы украинского лидера. Лайф сообщал, что ранее они перепутали Литву и Латвию при публикации поста о поездке главы государства в Ригу. Через десять минут ошибка была исправлена, но пользователи успели всё заскринить. Глава государства на инцидент отреагировал и подарил атлас подчинённому, совершившему позорный промах.

В июле произошла похожая ситуация. Тогда Торонто назвали столицей Канады.