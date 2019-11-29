СМИ: Десять регионов РФ в 2019 году не смогут снизить уровень смертности в ДТП

В десяти регионах России не будут достигнуты целевые показатели снижения смертности в ДТП. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

По его словам, это произойдёт из-за недостаточной проработки региональных проектов по безопасности дорожного движения. Он также назвал субъекты РФ — это Калмыкия, Мордовия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Рязанская, Тамбовская области.

Понарьин добавил, что в будущем году стоит задача максимально проанализировать сложившуюся ситуацию и помочь указанным регионам принять все меры для достижения необходимых показателей.

Ранее спецпосланник ООН объяснил главные причины смертности на российских дорогах, но ему не поверил российский автоэксперт.