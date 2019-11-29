СМИ: Десять регионов РФ в 2019 году не смогут снизить уровень смертности в ДТП

В десяти регионах России не будут достигнуты целевые показатели снижения смертности в ДТП. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в эфире радиостанции "Коммерсант FM".
По его словам, это произойдёт из-за недостаточной проработки региональных проектов по безопасности дорожного движения. Он также назвал субъекты РФ — это Калмыкия, Мордовия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Рязанская, Тамбовская области.
Понарьин добавил, что в будущем году стоит задача максимально проанализировать сложившуюся ситуацию и помочь указанным регионам принять все меры для достижения необходимых показателей.
Ранее спецпосланник ООН объяснил главные причины смертности на российских дорогах, но ему не поверил российский автоэксперт.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram