Девять россиян находятся в интенсивной терапии после ДТП в Доминикане

После ДТП в Доминикане с автобусом, перевозившим российских туристов, 21 человек остаётся в больницах, причём девять пострадавших — в интенсивной терапии. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

В компании подчеркнули, что ко всем, кто проходит интенсивную терапию, вылетели родственники из России. Выписанные ранее из больницы туристы обеспечены проживанием и питанием.

К вылету домой сейчас готовятся ещё восемь человек. 29 ноября россиянке, которая получила в аварии серьёзную травму позвоночника, предстоит перенести операцию.

Напомним, 26 ноября в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находилось 39 наших соотечественников. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, который ехал в тот момент по этой же дороге.