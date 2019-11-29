Посол РФ в США призвал правозащитников помочь лётчику Ярошенко

Главной проблемой нашего соотечественника является языковой барьер, который мешает ему участвовать в программах реабилитации.

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал международные правозащитные организации помочь россиянину Константину Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.

— Ваши организации хорошо известны своей благородной миссией по защите и охране прав человека. Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам, — говорится в обращении, опубликованном в "Фейсбуке" дипмиссии.

В качестве адресатов дипломат отметил такие организации, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, и ряд других.

Главной проблемой нашего соотечественника является языковой барьер, который мешает ему участвовать в программах реабилитации, получать образование и многое другое.

Антонов подчеркнул, что Ярошенко трижды ходатайствовал о его переводе в Россию, а для самой страны дело лётчика является общественно значимым.

Напомним, лётчик Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам тюрьмы. Россиянин обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Штатов крупную партию наркотиков. Он эти обвинения отрицает. Весной 2019 года Ярошенко удалили опухоли желудка в тюремной больнице США, однако ему потребовалось дополнительное обследование. Жена лётчика также сообщала, что состояние его здоровья ухудшилось.