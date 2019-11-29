Власти Сахалина оплатят перелёт младенца в Москву на операцию у трансплантолога

Пересадку почек будет делать Михаил Каабак, которого недавно восстановили в должности в отделении урологии НМИЦ здоровья детей.

Сахалинские власти оплатят перелёт в Москву младенцу, которому требуется пересадка почек, сообщает пресс-служба правительства Сахалина.

В настоящее время врачи стабилизируют состояние младенца, чтобы тот спокойно перенёс длительный перелёт. Специалисты также обсуждают тактику лечения с московскими врачами в режиме телеконсультаций. Доставить ребёнка в столицу планируют на следующей неделе.

— В дороге его будут сопровождать врачи-реаниматологи областной детской больницы и мама. Областной Минздрав берёт на себя оплату проезда медицинской бригады и мальчика с мамой. Такое поручение нам дал губернатор Валерий Лимаренко, — сказал министр здравоохранения Сахалина Владимир Ющук.

Один из девятимесячных близнецов уже находится в Москве, второй — с мамой в сахалинской больнице. У детей редкая патология, поэтому им пришлось удалить почки. Как рассказала РИА "Новости" мама близнецов, операцию планируют провести в январе.

Пересадку почек будет делать врач-трансплантолог Михаил Каабак, которого недавно поручила восстановить в должности глава Минздрава Вероника Скворцова.