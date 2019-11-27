Уволенный ранее Каабак возглавил группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей

Мужчину приняли на должность в столичную больницу на тот же объём работы, что и раньше.

Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с директором НМИЦ здоровья детей и начал оформление на работу в центре в качестве главы группы трансплантации в отделении урологии. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба Минздрава РФ.

— В настоящее время трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объём работы, что и ранее, — говорится в сообщении.

При этом до второго декабря, как уточняет пресс-служба, отделение закрыто на карантин. Впрочем, это не является редкостью для детских больниц.

— В таких случаях новых пациентов не принимают в отделение во избежание заражения инфекцией, — пояснили в Минздраве.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Каабака, единственного в России врача-трансплантолога, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.

Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. За весь период работы с его участием была проведена 21 операция. В конце октября Лайф сообщал, что матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии.

В СМИ также появились сообщения о 75 нуждающихся в пересадке почек детях. Однако Скворцова опровергла данную информацию, подчеркнув, что таких малышей лишь 25. При этом глава Минздрава подчеркнула, что взяла ситуацию под свой личный контроль. По её словам, с пациентами будет проведена индивидуальная работа и каждый из них получит соответствующую медицинскую помощь по пересадке.

Позднее Скворцова встретилась с Каабаком и приняла решение восстановить его и его уволенную коллегу Надежду Бабенко в должности.