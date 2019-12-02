Психолог рассказала, почему не надо наряжать ёлку раньше 31 декабря

Психолог посоветовала россиянам приступить к украшению новогоднего дерева не раньше середины декабря, а лучше в канун Нового года, чтобы вернуть ощущение праздника, которое могло исчезнуть за месяц. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на психолога ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталью Болдыреву.

— Украшение дома, своего личного пространства к Новому году лучше перенести на середину декабря, не раньше, чтобы к самому празднику атмосфера не стала привычной и не успела надоесть, — сообщает эксперт.

Если всё же дом очень хочется украсить раньше, психолог советует ограничиться различными деталями в декоре. Основные ритуалы, такие как украшение ёлки, Наталья Болдырева рекомендует отложить до 31 декабря, чтобы поднять тем самым праздничное настроение в канун праздника.

Кроме того, эксперт отметила, что подготовка подарков для близких также создаёт предвкушение Нового года, поэтому она советует озаботиться этим вопросом заранее.

Психолог добавила, что поднять праздничное настроение можно подведением итогов уходящего года, учитывая даже самые небольшие достижения. Записывать это стоит в виде рейтинга, советует эксперт.

Лайф ранее рассказывал, что россияне планируют дарить близким на Новый год, а также почему не стоит преподносить животных в качестве подарка.