Доцент-расчленитель пожаловался на сквозняк и невесёлые книги в Бутырке

Сокамерником Соколова стал мужчина, осуждённый за насильственные действия сексуального характера.

Доцента-расчленителя Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве своей аспирантки, перевели в СИЗО Бутырки. Московская общественная наблюдательная комиссия проверила, в каких условиях содержится преступник, и вынесла свои рекомендации. Об этом Лайфу сообщила член комиссии Ева Меркачева.

Историку должны были утеплить окно в камере, а также выдать моющие средства и книги из библиотеки Бутырки.

По словам члена комиссии, Олег Соколов читал "Графа Монте-Кристо" и "Хождение по мукам", которые он получил в больнице. Они показались ему "непозитивными". Предпочтение мужчина отдаёт чему-то "весёлому", например "Трём мушкетёрам".

Соколов не может содержаться в одиночной камере, так как считается, что он склонен к суициду. Сокамерником преступника стал мужчина, осуждённый за насильственные действия сексуального характера, рассказала Меркачева.

При общении с наблюдательной комиссией доцент СПбГУ сообщил, что хотел бы вернуться обратно в Питер. Свиданий убийце молодой аспирантки пока не разрешили.

Ранее Лайф сообщал, что Олег Соколов доставлен в Москву на психологическую экспертизу, которая продлится до начала следующего года.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали любовные отношения, в ночь на восьмое ноября. На следующий день, девятого ноября, его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке.