Поселят с ВИЧ-инфицированными. Захарченко пожаловался на мордовскую колонию

За каждым шагом экс-полковника будут следить с помощью камер, ограничат общение с другими осуждёнными и всегда будут сопровождать с конвоем.

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осуждённый за взяточничество, пожаловался на будущие условия содержания в мордовской колонии № 5, в которую был переведён несколько дней назад. Об этом сообщил источник Лайфа.

Так, по словам источника, Захарченко поселят в блок, где в том числе находятся ВИЧ-инфицированные и больные туберкулёзом люди.

Сообщается, что за каждым шагом Захарченко будут следить при помощи камер. Ему не разрешат общаться с другими заключёнными, а прогулки будут проходить строго в сопровождении сотрудников ФСИН. В баню экс-полковник сможет ходить также в сопровождении конвоя.

Захарченко заявил, что он даже заболел из-за "ужасного отношения" сотрудников ФСИН к нему.

Тем временем председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Мордовия Валерий Кутов заявил, что обращений по условиям содержания от Захарченко не поступало. Об этом сообщили РИА "Новости".

— Насчёт ВИЧ-инфицированных не верю, что это за глупости? Быть такого не может. Мы, конечно, уточним это. Обращений никаких не было, — заявил эксперт.

Правозащитник также отметил, что камеры, на которые жалуется Захарченко, установлены во благо осуждённых. По словам эксперта, это мера предостережения нарушений со стороны заключённых и надзирателей.

Запрет на общение Кутов объяснил карантином, на котором недавно прибывший осуждённый может находиться в течение одной-двух недель, пока не будут взяты все необходимые анализы.

Валерий Кутов заявил, что, так как обращений не поступало, проверка в мордовской колонии № 5 будет проведена по плану примерно в течение месяца.

Как отметил источник Лайфа во ФСИН, в карантинной зоне Захарченко будет находиться ещё около недели, а после этого он попадёт в пятый отряд. Сейчас в карантинной зоне 20 человек, и общаться экс-полковник может только с ними.

Напомним, 10 июня экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был осуждён за взяточничество и приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил приговор и вычел полгода из срока наказания.