Отца-сектанта, жестоко убившего маленького сына, арестовали в Екатеринбурге

Суд удовлетворил ходатайство следствия и обязал заключить мужчину под стражу на восемь недель.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, чьё изувеченное тело нашли в лесопарке уральской столицы. 40-летний Иван Казанцев пробудет под стражей до 26 января 2020 года. Об этом сообщает портал Znak.com.

Кроме того, на суде выяснилось, что у мужчины есть два паспорта: российский и немецкий. При этом постоянной регистрации Казанцев не имеет. Также мужчина признался, что ранее был судим, однако по какой статье — он не помнит.

Ранее Лайф писал, что СК опубликовал видео задержания и допроса Казанцева в Уфе. На кадрах видно, как мужчина признаётся, что ехал к жене, и говорит, что у него есть якобы только один сын.

Напомним, в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего ребёнка, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из школьника.