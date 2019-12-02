Появилось видео задержания отца-сектанта, жестоко убившего 9-летнего сына

В ходе допроса мужчина рассказал, что собирался вместе со старшим ребёнком уехать к жене.

В Уфе правоохранители задержали и допросили отца-сектанта, который подозревается в жестоком убийстве своего 9-летнего сына. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале Следственного комитета РФ.

Согласно предварительной версии следователей, 40-летний мужчина расправился с младшим сыном из-за личной неприязни. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство малолетнего".

Кроме того, в ходе спецоперации была задержана 48-летняя уроженка Башкирии. Она обвиняется в пособничестве убийству ребёнка.

Суд рассматривает ходатайство следствия об избрании обоим фигурантам дела меру наказания в виде заключения под стражу. Следствие проверяет информацию о наличии иных подозреваемых и продолжает опрашивать свидетелей, в том числе мать убитого ребёнка. Как отметили в пресс-службе СКР, женщина самостоятельно явилась на допрос.

Напомним, в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего ребёнка, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из школьника.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что были задержаны отец и мать мальчика. Считалось, что убивший ребёнка отец-сектант скрывается со вторым сыном на Урале.