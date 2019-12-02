ФСИН опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН назвала выдумкой данные о том, что экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко находится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

— Информация, размещённая в Сети об осуждённом Дмитрии Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, так как в настоящее время осуждённый находится в карантинном отделении, обязательном для всех осуждённых, прибывающих в ИК <...> ВИЧ-инфицированных и больных туберкулёзом среди находящихся в карантинном отделении осуждённых нет, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что колония, в которой содержат Захарченко, предназначена для содержания экс-правоохранителей и в ней не распространены такие болезни, как ВИЧ и туберкулёз.

— Во время пребывания в карантине осуждённые изолированы от основной массы. Прогулки также проходят в специально оборудованном дворике. Баня находится на территории колонии, куда осуждённые, находящиеся в карантинном отделении, как и все остальные, передвигаются строем в сопровождении представителя администрации учреждения, — указали в ведомстве.

Во ФСИН также подчеркнули, что сам Захарченко каких-то жалоб на условия содержания и претензий к администрации ИК не высказывал и предвзятого отношения к нему там нет.

Напомним, ранее Лайф выяснил, что в пятом блоке, в который собираются поместить экс-полковника Захарченко, есть ВИЧ-инфицированные и больные туберкулёзом люди.

10 июня экс-полковник был осуждён за взяточничество и приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,9 млн рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил приговор и вычел полгода из срока наказания.