В Крыму пьяный нарушитель "прокатил" полицейского на двери машины — видео

Инцидент произошёл в посёлке Октябрьское, когда на просьбу предъявить документы мужчина в нетрезвом состоянии нажал на педаль газа.

В Красногвардейском районе Крыма участковый капитан полиции Артём Кулиш, рискуя своей жизнью, задержал водителя в состоянии алкогольного опьянения, зацепившись за дверь его автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицейский Артём Кулиш, находясь на дежурстве в посёлке Октябрьское, заметил автомобиль, который ехал по неровной траектории. По предположению участкового, водитель транспорта находился в нетрезвом состоянии. Остановив иномарку на перекрёстке, Кулиш потребовал предъявить документы.

Мужчина, находившийся за рулём, начал нецензурно выражаться, а затем резко нажал педаль газа. Благодаря быстрой реакции и хорошей физической подготовке полицейский смог зацепиться за дверь автомобиля. Артёму Кулишу удалось удержаться на машине, когда она, виляя, ехала по дороге с большой скоростью, а затем остановить правонарушителя.

Сотрудники автоинспекции, прибывшие на место, провели освидетельствование, которое показало, что водитель действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ирина Волк отметила, что проявленные профессионализм и мужество сотрудника полиции позволили не допустить ДТП по вине пьяного водителя и сохранить здоровье и жизнь другим участникам движения.

Выяснилось, что 33-летний житель Крыма уже лишался водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На него заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

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