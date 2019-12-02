В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве вырастут настоящие сугробы

К концу первой зимней рабочей недели в столичном регионе ожидается очередное потепление. Из-за этого осадки будут в виде дождя.

В Москве в четверг, 5 декабря, температура воздуха может прогреться до 4 градусов тепла, также аномальное тепло ожидается и в пятницу. А на ближайших выходных — 7–8 декабря — столбик ртутного термометра может подняться даже до отметки в плюс шесть градусов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Несмотря на то что ночью стабильно будет подмораживать и местами будут идти осадки в виде снега, к концу недели дождь смоет все намёки на декабрьские сугробы. В связи с этим устойчивый снежный покров в столице и области сформируется, вероятно, лишь в последней декаде месяца, перед Новым годом.

При этом регионами, где сейчас точно лежит снег, являются север и северо-восток европейской территории России (Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Республика Карелия). Кроме того, сугробы уже лежат на севере Сибири и Урала, а также в Якутии. Причём именно в последнем регионе снега больше всего — до 70 сантиметров.

А вот на популярных горнолыжных курортах вроде Красной Поляны в Сочи снега пока нет.

Ранее Лайф писал, что синоптики пообещали россиянам тёплый декабрь. Впрочем, климатолог поставил под сомнение данный прогноз.