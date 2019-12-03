ФБР назвало "контрразведывательной угрозой" российские мобильные приложения

В Вашингтоне считают, что власти РФ получают доступ к данным пользователей, которые используют в своих интересах.

Федеральное бюро расследований считает российские мобильные приложения "контрразведывательной угрозой", об этом ведомство заявило в письме сенатору конгресса, лидеру демократов Чаку Шумеру, сообщает Bloomberg.

В Вашингтоне уверены, что власти РФ "могут получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях" без запроса у провайдеров и получают доступ к данным пользователей, это обусловлено правовыми механизмами и вызывает обеспокоенность ФБР.

Ведомство также считает, что российские разведывательные службы используют мобильные технологии в своих интересах. В качестве примера названо приложение FaceApp, которое позволяет пользователям редактировать свои фотографии.

В июле Чак Шумер обратился к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC) в связи с угрозой национальной безопасности, которую, по его мнению, представляет собой российское приложение FaceApp.

2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО.